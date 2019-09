Arndt gana en Igualada y Edet se coloca como nuevo líder

El alemán Nikias Arndt (Sunweb) abrió su cuenta en la Vuelta a España con un triunfo al esprint en la octava etapa, disputada entre Valls e Igualada, en la que los favoritos ahorraron energía en la víspera de la montaña de Andorra y permitieron que el francés Nicolas Edet (Cofidis) se enfundara el maillot rojo de líder.



Siguen los regalos en la Vuelta y algunos los aprovechan con gusto. Es el caso de Arndt, de 27 años, el más rápido entre el grupo de 21 escapados que marcaron la jornada de principio a fin. El alemán, ganador de etapa en el Giro 2016, cortó el sueño del español Alex Aramburu (Caja Rural Seguros RGA), segundo clasificado.



En el trayecto entre ambas localidades catalanas, el pelotón con los favoritos decidió guardar fuerzas para la corta pero explosiva etapa de Andorra, donde esperan 5 temibles puertos en 94 kilómetros. Por eso levantó el pie y llegó a meta, a ritmo cicloturista, con un retraso de 9.24 minutos.



No hubo dolor. Los 'gallos' Miguel Ángel 'Superman' López, Primoz Roglic, Alejandro Valverde y Nairo Quintana mantuvieron sus diferencias, 27 segundos entre ellos, y se citaron para la batalla en el Principado.



