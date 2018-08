Chris Froome y Geraint Thomas renuncian a la Vuelta para correr el Tour de Gran Bretaña

Chris Froome se decantó por no disputar la Vuelta a España, en la que es vigente ganador, para participar en el Tour de Gran Bretaña con Geraint Thomas, anunció este jueves su equipo Sky.

'Froomey', cuádruple ganador del Tour de Francia y tercero en la última edición, fue destronado a finales de julio por su compañero galés, al término de tres semanas de carrera sin que hubiera problemas entre los dos.

La Vuelta (25 agosto-16 de septiembre) no será el escenario de su reencuentro. Los dos británicos competirán juntos, por primera vez desde la Grande Boucle, a partir del 2 de septiembre en el modesto Tour de Gran Bretaña (hasta el 9 de septiembre).

"Hace mucho tiempo que no corro esta prueba (desde 2009). La Vuelta siempre ha sido un gran objetivo que, desafortunadamente, coincidía con el Tour de Gran Bretaña. No hacer la Vuelta este año me da la oportunidad de regresar a Gran Bretaña y de competir sobre un recorrido que tiene muy buena pinta", declaró el ciclista nacido en Kenia.

Geraint Thomas será recibido como una gran estrella en las carreteras de su país Gales, que acogerá las dos primeras etapas.

"Tan pronto como terminé el Tour, sabía que quería hacer el Tour de Gran Bretaña y correr en casa. Estoy impaciente", explicó el nativo de Cardiff, primer ganador galés del Tour de Francia.

Paradójicamente, mientras domina por completo el Tour de Francia, Sky solo se ha adjudicado en una ocasión el Tour de Gran Bretaña, en 2013 con Bradley Wiggins.