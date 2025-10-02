Las diez claves para elegir la mejor mochila escolar
Las claves: el tamaño, la resistencia y la calidad de los acabados
P. O.
Tras la vuelta a cole, padres e hijos ponen a punto todo el material para las clases.
Entre el abanico de aspectos a tener en cuenta, hay uno de uso diario: la mochila. Escoger una adecuada es muy importante para la salud de nuestros hijos así que, en la medida de lo posible, no optes siempre por la más barata porque la utilizarán cada día durante todo el curso.
Tamaño
Debe ser acorde a su estatura: no apures comprando una grande para que le dure más años.
Zona lumbar
Debe comenzar a la altura de los hombros y acabar por encima de la cintura y se debe ajustar bien a la zona lumbar.
Correas
La mochila escolar debe contar con dos asas que sean ajustables, acolchadas y regulables.
¿Ruedas?
Son perfectas para que se puedan transportar sin cargar con el peso aunque debemos estar atentos a que nuestros hijos vayan tirando de él intercambiando los brazos para no sobrecargar uno de ellos.
Material
Para asegurarnos de que una mochila es resistente debemos fijarnos en el material. Elige loneta de algodón plastificado, las más impermeables. Prioriza aquellas que pueden ser lavadas fácilmente en la lavadora.
Diseño
Los más pequeños de la casa siempre quieren dibujos en sus mochilas, pero no te dejes llevar por eso. Normalmente los diseños más clásicos son los mejores.
Compartimentos
Las mochilas con dos partes y bolsillos pequeños en los laterales y frontales facilitan la clasificación del material escolar.
Cremalleras
Recuerda también que las cremalleras de cierre deben ser de una alta calidad para que no se estropeen con facilidad.
Peso
Es muy importante llevar siempre colgada de las dos asas la mochila y no cargarla con demasiadas cosas, ya que los pediatras recomiendan que no supere el 10% del peso corporal del niño.
