Los chollos de Lidl para la vuelta al cole

La vuelta al cole trae consigo una pila de gastos que hay que hacer sí o sí. Lidl lo vuelve a hacer y se consolida como una de las opciones más económicas para las familias que buscan equipar a los más pequeños con estilo, calidad y, sobre todo, buenos precios. Este año, sus novedades escolares están causando auténtico furor.

Los protagonistas indiscutibles son los modelos infantiles inspirados en personajes como Barbie o Stitch. Cómodas, ligeras y con gran capacidad, estas mochilas cumplen con todo lo necesario para acompañar a los peques a clase. Lo mejor: su precio imbatible de solo 5,99 euros.

Otro imprescindible es el estuche escolar, que Lidl ofrece ya cargado de material. Por apenas 8,99 euros, los niños tendrán a mano lápices de colores, bolígrafos y todo lo necesario para organizarse desde el primer día. Una opción práctica y divertida, con diseños que encantarán a los pequeños.

L. G.

Botellas y fiambreras para un almuerzo saludable

Porque la alimentación también forma parte de la rutina escolar, la cadena alemana ha incorporado sets de botella y fiambrera con diseños compactos y funcionales. Además, su botella de acero inoxidable de 580 ml se presenta como la opción ideal para mantener las bebidas frescas o calientes durante horas, por solo 6,99 euros.