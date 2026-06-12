Una casita coqueta para entrar a vivir por menos de 20.000 euros en Zamora
La propiedad dispone de varios dormitorios y un amplio patio
El precio de la vivienda es una preocupación en la mayor parte del país, pero todavía quedan rincones en los que vivir tiene un coste razonable. Los pueblos de provincias como Zamora son una excelente opción para aquellos a los que su trabajo les permita establecerse en una localidad tranquila y alejada de la ciudad.
Sin embargo, y aunque el incremento no sea tan acuciante como resulta en urbes como Madrid, Barcelona o Valladolid, en estos municipios también sube el precio del ladrillo. Por eso es importante buscar las más baratas. Portales como tucasa.com ofrecen opciones de búsqueda que te permitirán discernir en cuanto a criterios como ubicación, precio o distintas comodidades que no sean negociables para ti.
En el caso de la provincia de Zamora, una de las casas más baratas de la provincia según el portal inmobiliario se encontraría en Villarrín de Campos. Por apenas 18.000 euros puedes adquirir esta casa de dos plantas con patio, que aunque necesita una pequeña reforma antes de entrar a vivir, ofrece un espacio amplio y asequible al servicio de los bolsillos más apretados.
Sin duda alguna, saber que vas a vivir en esta casita, de dos plantas y en medio de la naturaleza hace más fácil el duro proceso de la compra.
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