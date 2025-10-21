Gran oportunidad en Zamora: piso de 3 dormitorios con terraza y a 7 minutos del centro por 149.000 €

En el fascinante mundo de bienes raíces, cada oferta suele tener su propia historia y características distintivas que la convierten en una oportunidad singular. En esta ocasión, detallaremos dos viviendas situadas en la provincia de Zamora, cada una con su propio conjunto de ventajas que las hacen destacar en el mercado actual.

Piso con terraza en el barrio de Pinilla por 149.000 euros

Cocina de piso con teraza en Barrio Pinilla, Zamora / Tucasa.com

Ubicado en el aclamado barrio de Pinilla en la ciudad de Zamora, este piso de 88 m² construidos ofrece una vida de confort y modernidad. Al ingresar, uno es recibido por un acogedor hall que actúa como el preludio de un salón espacioso, ideal para reuniones familiares o momentos de tranquilidad personal.

El inmueble dispone de tres amplios dormitorios que proporcionan un oasis de confort y privacidad. La cocina, independiente y amueblada, es el lugar ideal para los amantes de la culinaria, ofreciendo el espacio y la funcionalidad necesaria para preparar platos memorables. Un baño completo y un aseo equipado con plato de ducha aseguran que las necesidades diarias sean cubiertas con estilo. Además, una terraza complementa el espacio ofreciendo un rincón al aire libre.

Uno de los valores añadidos de este piso es la opción de adquisición de una plaza de garaje, que aunque no está incluida en el precio principal, representa una ventaja importante en términos de comodidad urbana. La calidad se manifiesta en los detalles: carpintería exterior de climalit, suelos de tarima y carpintería interior de madera. La calefacción y agua caliente a gas natural aseguran un clima acogedor durante todo el año, mientras que el edificio, adaptado para personas con movilidad reducida, se complementa con un ascensor moderno.

Piso con piscina en Benavente, Zamora por 110.000 euros

Venta de piso en Benavente, Zamora / Tucasa.com

En el corazón de Benavente, encontramos este atractivo piso de 88 m² que se destaca por su cercanía a una diversidad de servicios y su accesibilidad esta propiedad ofrece una combinación de comodidad y funcionalidad, perfecta para quienes buscan establecerse en una zona con infraestructura robusta.

El piso cuenta con tres habitaciones, ideales para familias o para aquellos que trabajan desde casa. Dos baños aseguran que las rutinas diarias fluyan sin contratiempos. El salón-comedor, con vistas inspiradoras a la calle Calvario, se convierte en el escenario perfecto para disfrutar de los momentos cotidianos más valiosos. La cocina totalmente equipada refleja un espacio cuidadosamente diseñado para facilitar las tareas diarias.

La calefacción de gas natural y las ventanas de aluminio oscuro con vidrio doble son testimonio de una ingeniería pensada para optimizar la eficiencia energética y el confort. Además, el piso ofrece la ventaja de acceso a instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo una piscina, ampliando así las posibilidades de entretenimiento y bienestar personal.

En esta oferta se incluye un trastero, un plus de almacenamiento útil para el día a día. Cabe mencionar que el piso está actualmente alquilado, no obstante, existe un derecho de preaviso de tres meses para liberarlo, lo cual brinda una flexibilidad valiosa para los potenciales compradores dispuestos a planificar con antelación.

Explorar las oportunidades de inversión en la provincia de Zamora nunca había sido tan emocionante. Cada una de estas propiedades es una puerta hacia una nueva vida llena de posibilidades. Se invita a los interesados a contactar a los agentes pertinentes para mayor información y visitas, asegurando que puedan experimentar de primera mano el potencial único que cada uno de estos espacios tiene para ofrecer.

