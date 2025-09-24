Oportunidad única en Zamora: casa céntrica de 2 dormitorios con buhardilla por 110.000 euros

Zamora, una provincia con un encanto especial que se manifiesta a través de su patrimonio histórico y su diversa oferta inmobiliaria. Hoy nos centramos en dos inmuebles particulares que destacan en el mercado actual por su ubicación, características arquitectónicas y el bienestar que prometen a sus futuros propietarios.

Casa de dos plantas en zona La Horta por 110.000 euros

Venta de casa en La Horta, Zamora / Tucasa.com

La oferta comienza en el barrio La Horta de Zamora capital, con una casa que fusiona tradición y funcionalidad. Situada estratégicamente en una esquina, ofrece dos entradas que conducen a un espacio interior de 100 m2 construido. La disposición interna en dos plantas proporciona una distribución óptima para la vida diaria.

En la planta baja se destaca una espaciosa zona común que alberga un salón acogedor, un baño con área de lavandería y una cocina equipada y espaciosa, complementada por una práctica despensa. La planta superior conserva la privacidad con dos dormitorios que prometen un descanso reparador y una sala de estar adicional también funcional como espacio de almacenamiento con un armario empotrado. A la sensación de amplitud se suma una buhardilla.

La atención al detalle se refleja en la carpintería exterior de aluminio y el suelo cerámico que imita la tarima en la planta baja, mientras que la planta alta goza de auténtica tarima proporcionando una calidez única. El confort está asegurado por un sistema de calefacción eléctrica de bajo consumo y un calentador de gas para el agua caliente.

No cabe duda de que la ubicación en La Horta añade un extra de valor, siendo uno de los barrios más emblemáticos de Zamora.

Piso con terraza en el casco antiguo de Benavente, Zamora por 100.000 euros

Venta de piso con terraza en Benavente / Tucasa.com

Ubicado en la icónica Plaza de la Madera de Benavente, este piso ofrece una oportunidad excepcional para aquellos interesados en vivir en el corazón de la acción urbana. Con 90 m2 construidos, el espacio está ingeniosamente distribuido en tres dormitorios, un baño completo y un aseo adicional, concebidos para la máxima comodidad y privacidad.

Rodeado por la infraestructura urbana esencial, este piso en Benavente no solo proporciona un acceso fácil a servicios esenciales como bancos y cafeterías, sino que también ofrece un entorno comunitario tranquilo y bien gestionado. Las tres terrazas garantizan momentos de relajación al aire libre con vistas despejadas, gracias a su orientación oeste que permite disfrutar de atardeceres excepcionales.

El trastero extendido con ventana añade un espacio invaluable de almacenamiento, mientras que la instalación de calefacción individual por gas natural asegura un ambiente acogedor durante todo el año. Para aquellos con necesidades de movilidad, el edificio cuenta con ascensor y acceso con cota cero, garantizando accesibilidad sin compromisos.

Además, la posibilidad de adquirir una plaza de garaje en el mismo edificio por un costo adicional mejora aún más la conveniencia para los residentes con vehículos.

En conclusión, tanto la casa en La Horta como el piso en Benavente ofrecen un impresionante conjunto de características que satisfacen tanto las necesidades prácticas como emocionales de cualquier comprador potencial. Ambas propiedades reflejan lo mejor del mercado inmobiliario en Zamora, combinando ubicación, calidad y estilo de vida.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.