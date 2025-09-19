Piso en venta en Benavente: cuatro habitaciones, dos baños y dos garajes

Si estás buscando piso en Benavente, quizá esta opción de la inmobiliaria Tucasa.com interese. Se trata de un amplio y luminoso piso en buen estado ubicado en la avenida León, encima del bar El Pinar. Cuenta con 115 metros cuadrados construidos, 105 útiles, distribuidos en cuatro dormitorios, dos baños (uno completo y otro aseo con plato de ducha), salón comedor y cocina amueblada.

Además, también posee dos garajes (dos cocheras cerradas), una terraza grande y un desván que hace las funciones de trastero. La calefacción es de gas natural con caldera individual.

Salón del piso en venta en Benavente. / Archivo

