Sucesos
Buscan por tierra y aire a la expareja y presunto agresor con arma blanca de una mujer en Sevilla
Al parecer estaría escondido en la localidad de Cantillana
Carlos Doncel
La Guardia Civil mantiene activo un intenso dispositivo de búsqueda del presunto autor de una grave agresión a una mujer, este martes, en pleno centro de la localidad sevillana de Cantillana. Según fuentes de la investigación, el supuesto autor de los hechos sería la expareja de la víctima, quien huyó del lugar después de cometer la agresión.
La Guardia Civil se ha desplegado por Cantillana e, incluso, están buscando a esta persona, un varón de unos 46 años, con un helicóptero, ya que se sospecha que aún sigue escondido por la localidad.
Los hechos ocurrieron este martes por la tarde, a tan solo unos metros del Ayuntamiento de Cantillana. Según explicaron los testigos a El Correo de Andalucía, la víctima estaba en la calle, al cuidado de un anciano, cuando llego el presunto agresor y la atacó con un arma blanca en el cuello, al parecer una navaja. Tras la agresión, el hombre huyó del lugar, dejando atónitos a los presentes.
La mujer, según informa Emergencias 112, presentaba una herida sangrante en el cuello por la que tuvo que ser trasladada al hospital, aunque no se ha dado a conocer su actual estado de salud.
El suceso ha causado un importante revuelo en Cantillana, ya que la agresión se produjo en plena centro, en la calle Nuestro Padre Jesús. Los mismos vecinos están compartiendo por redes sociales la cara del presunto autor de la agresión, con la finalidad de dar cuanto antes con su paradero.
- El influencer Cocituber confiesa cuál es su bar favorito de Zamora: 'Me ha ganado
- Puebla de Sanabria vive su día grande de Las Victorias bajo la sombra de los incendios
- Fallece a los 91 años Ildefonso Boizas, referente del empresariado de Zamora por sus tiendas de textil y decoración
- La negativa de Vox a que Zamora se hermane con una ciudad palestina con un 80% de católicos
- La advertencia para quienes se acercan a Sanabria tras el incendio de Porto
- Sayago en boca de todos
- San Vitero exalta el 'oro rojo' de Aliste con la I Feria del Tomate
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura