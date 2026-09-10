Alberto Ferreras

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VÍDEO | La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita las obras en el cuartel militar de Monte la Reina en Toro, Zamora

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves las instalaciones del antiguo acuartelamiento militar de Monte la Reina, ubicado en el término municipal de Toro (Zamora), con el objetivo de conocer en detalle los avances en la ejecución de las obras del futuro acuartelamiento del Ejército de Tierra. Las obras avanzan a buen ritmo para que pronto vea la luz este espacio, esencial para el Ejército de Tierra.