Rocío Gato

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Antesala de la Virgen del Canto en Toro

Los actos previos a la festividad de la Virgen del Canto, patrona de Toro y su Alfoz, continúan desarrollándose durante estos días en vísperas de su celebración. Desde la cofradía se han organizado diversas actividades que han contado con una gran acogida por parte de sus hermanos, toresanos y vecinos de los pueblos del Alfoz, que han querido acompañar y participar en estas jornadas. Misas, rosarios, novenas, conciertos, teatro infantil, talleres de manualidades, una procesión infantil, así como encuentros y meriendas entre los pueblos del Alfoz, son algunos de los actos de los que ya se ha podido disfrutar en torno a la ermita que acoge a la patrona. Más información