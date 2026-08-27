Rocío Gato

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La marcha cicloturista desafía la lluvia y el frío en las fiestas de San Agustín de Toro

El séptimo día de las Ferias y Fiestas de San Agustín en Toro, este jueves 27 de agosto, ha estado marcado por las lluvias y por un notable descenso de las temperaturas. Pese a las condiciones meteorológicas, la jornada arrancó con uno de los actos programados para este día: la marcha cicloturista, otra de las actividades deportivas que completan el programa festivo.