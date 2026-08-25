Rocío Gato

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VÍDEO | La plaza de Toro para las nuevas generaciones

En el marco de las Ferias y Fiestas de San Agustín, este martes 25 de agosto estuvo dedicado a los más pequeños con el «Día de las Chiguitas y los Chiquitos». La jornada comenzó a las 10:30 h en la calle Salsipuedes, donde numerosos niños se congregaron con ilusión para disfrutar del tradicional encierro ecológico. Como gesto de bienvenida, la organización repartió pañuelos entre todos los asistentes antes de iniciar la actividad. Más información