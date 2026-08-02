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Espectáculo "Aurum" en Las Noches de Toro

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Espectáculo "Aurum" en Las Noches de Toro

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El espectáculo Aurum, El legado de los cuentos llenó de música, emoción y magia la noche del sábado 1 de agosto, convirtiéndose en la tercera cita de la programación de Las Noches de Toro. La Plaza de Toros acogió un evento pensado para todos los públicos, en el que la iluminación de más de un millar de velas sirvió de escenario para un recorrido por algunas de las bandas sonoras del universo Disney.

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