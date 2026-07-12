Rocío Gato

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Así viven el Carnaval del Verano en Toro: música, fiesta, charangas y diversión

Anoche Toro celebró su Carnaval de Verano, organizado por la Asociación Cultural Cermeña. Los jóvenes fueron acompañados por la charanga desde la Plaza Mayor hasta el lugar de celebración de la fiesta, el patio de Magdalena Ulloa, en un desfile que comenzó a las 22.30h. La fiesta se alargó hasta las 4.00 horas de la mañana y estuvo acompañada por DJs locales.