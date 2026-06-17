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Faúndez visita de emergencia el puente que une Granja Florencia con la Nacional 122, tras sufrir daños irreparables

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El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, la diputada de Carreteras, Atilana Martínez Mayado, el diputado por la comarca de Tierra del Vino, Juan del Canto Sevillano, la diputada por la comarca de Toro, Natalia Ucero Pérez, el alcalde de Peleagonzalo, Francisco Calvo Domínguez, y varios técnicos del Área de Obras de la Diputación visitan el puente que une Granja Florencia con la Nacional 122, que, durante la mañana del miércoles 17 de junio ha emitido sus últimos alientos.

El colapso de la zapata central del viaducto ha provocado un hundimiento de aproximadamente un metro de altura, obligando al cierre inmediato del tráfico por la zona y la declaración de emergencia que pasará por la proyección de una nueva infraestructura en el plazo máximo de un mes.