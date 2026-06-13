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VÍDEO | La música y la cultura inundan Toro por la Noche Blanca del Patrimonio

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Más de treinta monumentos y espacios históricos abren sus puertas este 13 de junio con motivo de la IX edición de la Noche Blanca del Patrimonio Toresano.

Artistas de distintas disciplinas y estilos se dan cita en una programación que mezcla conciertos, recitales, intervenciones escénicas y propuestas culturales en más de treinta espacios patrimoniales de la ciudad.

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