Araceli Saavedra

A la carrera: el Cristo Resucitado de Puebla de Sanabria atraviesa el Arrabal a toda velocidad

La procesión más alegre de Puebla arrancaba poco antes de las once de la mañana con la imagen de Cristo Resucitado "Pincha Tajadas" en este Domingo de Pascua de Resurrección para recorrer todos los barrios del municipio. La procesión fue recibida con petardos y cohetes en el barrio de la Vera Cruz para continuar por Candanedo y hacer entrada en el Arrabal, recibido con el tradicional obsequio de planes y viandas. Con su agilidad y fuerza son los muchachos los que llevan en volandas el paso hasta entrar triunfal en la iglesia de Nuestra Señora del Azogue. Más información