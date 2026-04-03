Araceli Saavedra

Puebla de Sanabria vive así su particular "Encuentro": San Juanico, El Nazareno y La Dolorosa

La iglesia de San Pedro ha sido el punto culminante de la procesión del Encuentro de Puebla de Sanabria, donde las imágenes de San Juanico y el Nazareno se encontraron con la Dolorosa que pernoctó en el pequeño templo del Arrabal. El recorrido procesional partió del templo parroquial de Nuestra Señora del Azogue para seguir el itinerario por el Conjunto Monumental arropado, en esta procesión madrugadora, por los hijos de la villa que cumplieron con la tradición del Viernes Santo.