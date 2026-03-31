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VÍDEO | "La muerte no es el final" suena en la Plaza Mayor de Zamora - Procesión de la Tercera Caída - Semana Santa de 2026

Así sonaba en la tarde del Lunes Santo la Plaza Mayor de Zamora durante el canto de "La muerte no es el final" por parte del coro de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída. Hace exactamente 20 años de la introducción de esta canción en el acto que se celebra casi al final de la procesión en memoria de los fallecidos en las guerras. Más información