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La Cofradía del Silencio prepara y traslada al Cristo de las Injurias.

La Cofradía del Silencio prepara y traslada al Cristo de las Injurias.

Natalia Sánchez

La Cofradía del Silencio prepara y traslada al Cristo de las Injurias.

Natalia Sánchez

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La Cofradía del Silencio prepara al Cristo de las Injurias para la procesión de la tarde del Miércoles Santo. La talla renacentista que estaba expuesta en Las Edades del Hombre, en la Catedral de Zamora, ha sido colocada en su mesa procesional y esperará en la construcción permanente de los jardines de San Bernabé a volver el miércoles al atrio de la seo para el Juramento del Silencio Más información

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