O. C.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

VÍDEO | Nombramiento de Luis Garrido como nuevo director de LA OPINIÓN - EL CORREO DE ZAMORA

Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, ha nombrado director del periódico a Luis Garrido Herrero, quien hasta la fecha ejercía como subdirector, con el objetivo de rematar la transformación digital, abordar nuevos contenidos y continuar con la evolución de la redacción. Sucede en el cargo a Begoña Galache Fonseca, quien ha culminado 37 años de servicio, los tres últimos como máxima responsable del diario. Más información