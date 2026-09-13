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Procesión en septiembre: desfile de la exaltación de la Santa Cruz de la cofradía de la Vera Cruz

Procesión en septiembre: desfile de la exaltación de la Santa Cruz de la cofradía de la Vera Cruz

C. G.

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Procesión en septiembre: desfile de la exaltación de la Santa Cruz de la cofradía de la Vera Cruz

C. G.

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La procesión de la exaltación de la Santa Cruz de la cofradía de la Vera Cruz recorre las calles del casco antiguo de Zamora, en concreto, el tramo entre la carpa permanente de san Bernabé y la iglesia de San Juan. Además del paso titular de la Santa Cruz y del Cristo de La laguna, este año sale también La Sentencia de Ramón Núñez con motivo de su centenario.

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