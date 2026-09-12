Carlos Gil

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Zamora, puntada a puntada en el XXIII Encuentro de Encajeras y Multilabores

Más de 400 encajeras de toda España se reúnen este sábado en La Marina para el XXIII Encuentro de Encajeras y Multilabores de Zamora. Artesanos del país acercan a los zamoranos el oficio tradicional basado en las puntadas, la paciencia y una vista de lince en el entorno del Miliario, donde hay también durante toda la mañana tiendas y una actuación de Molofolk (12.00 horas), además de sorteo de regalos.