A. A.

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VÍDEO | Noche Blanca del Románico en Zamora: concierto de Miss Blanche en la nueva calle trasera de la Catedral

La Noche Blanca del Románico Zamorano celebra este sábado una nueva edición. Propuestas musicales, literarias y escénicas se dan cita en templos de Zamora gracias a la iniciativa organizada por la Concejalía de Promoción Económica y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora. Miss Blanche ha sido la encargada de inaugurar esta nueva entrega con un concierto insólito en la nueva calle trasera de la Catedral de Zamora.