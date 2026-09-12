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Así arrancan los 100.000 pasos solidarios para Yaiza, la niña zamorana de 11 años con parálisis cerebral que necesita renovar su traje de electrodos

Así arrancan los 100.000 pasos solidarios para Yaiza, la niña zamorana de 11 años con parálisis cerebral que necesita renovar su traje de electrodos

Alberto Ferreras

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Así arrancan los 100.000 pasos solidarios para Yaiza, la niña zamorana de 11 años con parálisis cerebral que necesita renovar su traje de electrodos

Alberto Ferreras

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El reto de la Asociación de personas con enfermedades raras "Corriendo con el Corazón por Hugo" ya ha arrancado en Zamora para dar los 100.000 pasos necesarios para recaudar fondos para la zamorana Yaiza Peña, la niña de 11 años con parálisis cerebral que necesita tratamiento y la renovación de su traje de electrodos. La propia Yaiza ha participado dando los primeros pasos del reto sobre la cinta. Más información

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