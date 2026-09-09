A. F.

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Familias y niños retoman la rutina en Zamora: así ha sido la vuelta al cole en la capital

Comienza una nueva etapa en los colegios de Zamora, que recibían hoy a familias y niños, algunos marcados por la nostalgia del verano y otros por la ilusión de empezar el curso 2026/2027. En las puertas de los centros, los padres se despedían de los pequeños dejando imágenes como estas.

GALERÍA | Búscate en la vuelta al cole en Zamora / José Luis Fernández

Un nuevo ciclo para los más pequeños de Zamora, que cursan educación especial, infantil y primaria. Los alumnos de Formación Profesional y Secundaria todavía tendrán que esperar una semana más.