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Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora: todos con la Virgen de la Concha

Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora: todos con la Virgen de la Concha

N. S.

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Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora: todos con la Virgen de la Concha

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La Virgen de la Concha ha salido este domingo en procesión por las calles de Zamora escoltada por los cabezudos de Tradición y Música Popular y acompañada por la música de flauta y tamboril de Luis Antonio Pedraza, así como grupos de bailes tradicionales y asociaciones etnográficas, águedas de la ciudad y representantes de cofradías de Semana Santa y de Gloria. También estuvieron presentes representantes institucionales y ciudadanos que se acercaron a la Plaza Mayor a presenciar el acto central del desfile, con la ofrenda floral y de productos de la tierra a la patrona de Zamora. Más información

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