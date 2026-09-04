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Exposición de fotografías 'Los primeros 32 años de las Jornadas internacionales de Magia de Zamora'

Exposición de fotografías 'Los primeros 32 años de las Jornadas internacionales de Magia de Zamora'

Natalia Sánchez

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Exposición de fotografías 'Los primeros 32 años de las Jornadas internacionales de Magia de Zamora'

Natalia Sánchez

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Más de un centenar de imágenes hacen posible adentrarse y profundizar en la historia y en las vivencias asociadas a la larga trayectoria de las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.

La sala de exposiciones de Biblioteca Pública de Zamora, con la exhibición de la muestra ‘‘Los 32 primeros años. Jornadas Internacionales de Magia de Zamora’, permite conectar con vivencias que se tuvieron y recordar momentos agradables, amenos y hasta divertidos.

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