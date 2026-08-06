VÍDEO | Consejos ópticos para disfrutar con seguridad del eclipse del día 12

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L. G.

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"Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con los niños. Al haber una situación de oscuridad, el ojo siente que ha bajado la luz, la pupila se va a dilatar, va a entrar más luz y es cuando nos puede producir patologías como la retinopatía solar que nos va a hacer perder la visión y no vamos a tener ocasión de recuperarla", advierte el profesional zamorano Ángel Viñas.

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