L. G.

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VÍDEO | Consejos ópticos para disfrutar con seguridad del eclipse del día 12

"Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con los niños. Al haber una situación de oscuridad, el ojo siente que ha bajado la luz, la pupila se va a dilatar, va a entrar más luz y es cuando nos puede producir patologías como la retinopatía solar que nos va a hacer perder la visión y no vamos a tener ocasión de recuperarla", advierte el profesional zamorano Ángel Viñas.