Irma Collín

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VÍDEO: Concentración en Llanes por el asesinato de la agente de la Guardia Civil a manos de su exmarido

"No os vamos a dejar solos". Cientos de personas se concentraron este jueves en Llanes para manifestar su frontal rechazo al asesinato de la guardia civil Laura Cruz, en la casa cuartel de Llanes, a manos de su expareja, también agente del Instituto Armado, y su apoyo a los familiares de la víctima, en especial a sus tres hijos, un joven de 18 años y dos gemelas de 13. Todas las instituciones asturianas estuvieron presentes, mostrando unidad contra la violencia machista y su condena al crimen de Llanes. Muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Más información