A. F.

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VÍDEO | Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía de Zamora 2027

Con una dilatada trayectoria como representante de los zamoranos en el Congreso y el Senado, Elvira Velasco, enfermera de profesión de 58 años, baja a la política local para ser la candidata del PP a la Alcaldía de Zamora en las próximas elecciones municipales. Su idea es la de impulsar proyectos que generen ilusión si los zamoranos le dan el bastón de mando municipal el 23 de mayo del año que viene. Puedes leer la entrevista completa haciendo clic aquí.