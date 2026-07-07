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VÍDEO | Un camión de paja arde en la autovía a Galicia en Zamora y condiciona la circulación

Cerecinos de Campos: el semirremolque de un camión lleno de paja ha comenzado a arder en la autovía A-6 (Madrid-Galicia). El siniestro condiciona la circulación en sentido Coruña. El incendio ha obligado a intervenir a la Guardia Civil, que ha restringido la circulación a un solo carril en el tramo afectado. El vehículo procedía de Tordesillas. Más información