C. G.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

La Policía Municipal se encara con Francisco Guarido en el pleno por el cobro de la nocturnidad de los últimos nueve meses

La Policía Municipal de Zamora y otros funcionarios del Ayuntamiento de Zamora han abandonado este martes el pleno que se celebra en el Consistorio tras encararse pacíficamente con el alcalde, Francisco Guarido, por los nueve meses que llevan sin cobrar la nocturnidad. Bajo el grito de "paga las noches", los agentes protestas también por la falta de aplicación para el resto del personal municipal del acuerdo cerrado hace cinco meses con mejoras laborales.