A. O.

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Los fuegos artificiales provocan un pequeño incendio en Olivares que obliga a los bomberos a desalojar

Los zamoranos que anoche escogieron la zona de los jardines de Olivares para ver los fuegos artificiales que ponen fin a las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora tuvieron que ser desalojados por la Policía Municipal. Pequeños restos del espectáculo pirotécnico cayeron en la zona, lo que obligó a intervenir a los bomberos ante el incendio desatado. No hubo que lamentar daños personales.