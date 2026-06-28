N. S.

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Estas son las piezas presentadas al IX Certamen del Barro "Herminio Ramos" de Zamora

Ya hay premiados en el Certamen del Barro "Herminio Ramos", el prestigioso concurso de alfarería y cerámica celebrado anualmente durante las Fiestas de San Pedro de Zamora en honor al cronista oficial de la ciudad. Más información