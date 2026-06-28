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Muere Herminio Ramos a los 100 años de edad

Muere Herminio Ramos a los 100 años de edad

L. O. Z.

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Muere Herminio Ramos a los 100 años de edad

L. O. Z.

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El profesor y cronista oficial de Zamora, Herminio Ramos Pérez, ha fallecido este domingo, 28 de junio, a los 100 años de edad. La capilla ardiente estará instalada en el tanatorio Ciudad de Zamora, en el aparcamiento del Centro Comercial Valderaduey. La misa será este lunes 29 de junio a las 17.00 horas en la iglesia de San Ildefonso.

Don Herminio, como le conocían la mayoría de los zamoranos, perdía la vida esta víspera de San Pedro en la residencia de mayores en la que ha pasado los últimos años, ya muy delicado de salud, aunque llegó a ver pasar ante sus ojos un siglo de historia cuando cumplió los 100 el 4 de noviembre del pasado año 2025. Más información

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