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VÍDEO | Fiestas de San Pedro en Zamora: París de Noia desata la locura en una avenida de la Feria abarrotada
Zamora vivió este jueves 25 de junio una de las noches grandes de San Pedro 2026. La París de Noia llenó la ancha avenida de la Feria con miles de personas entregadas a la orquesta gallega, que convirtió la ciudad en una auténtica verbena multitudinaria. Más información
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