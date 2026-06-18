C. G.

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Así ha sido el sorteo de la Feria del Ajo de San Pedro 2026 en Zamora

El puesto número 27 correspondiente a Sara González Cuéllar, de Almendralejo (Badajo) ocupara el número 1 en la distribución de la Feria del Ajo que este año contará con la participación de 90 productores, una cifra similar al año pasado aunque se espera mayor cantidad de productos hasta los 750.000 kilogramos. El sorteo de puestos acaba de celebrarse en la sede de la Caja Rural de Zamora en presencia del responsable de agricultura de la entidad, Oscar Rojo, el concejal David Gago y la miembro de la entidad Laura Huertos.