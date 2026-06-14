C. G.

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Zamora se suma al Día Mundial del Donante de Sangre: globos rojos al aire

Zamora se suma este domingo al Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha dedicada a reconocer y agradecer a todas las personas que, de forma voluntaria y altruista, contribuyen a salvar vidas mediante la donación. Este año 2026, la Organización Mundial de la Salud ha elegido como lema de la campaña mundial “Una gota de humanidad. Donemos sangre. Salvemos vidas”. El acto ha tenido lugar en la calle Donantes de Sangre de la capital, junto a su monumento en homenaje.