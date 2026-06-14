A. O.

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Así celebran la Sacramental las parroquias de la diócesis de Zamora

Algunas parroquias de la diócesis de Zamora festejan este domingo la Fiesta de la Sacramental, la celebración solemne de la Eucaristía. Los niños de Primera Comunión desfilan en procesión por las calles de Zamora, como han hecho hoy en las parroquias de Nuestra Señora de Lourdes y la Unidad Pastoral "El Buen Pastor", que incluye San Torcuato, San Vicente, San Juan, San Ildefonso y La Horta.