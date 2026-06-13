A. B.

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Lo mejor del discurso del barítono Luis Santana, premio Embajador de Zamora en el Día de la Provincia

En nombre de los premiados ha agradecido el reconocimiento el barítono Luis Santana: "Es el primer reconocimiento que se me da en mi tierra y es para mí un placer enorme" señaló el artista. "Que un político apoye la cultura es de agradecer", dijo en referencia al diputado Víctor López de la Parte. "Hoy todos los que estamos aquí somos embajadores de Zamora", indicó el cantante, antes de dar un repaso a todos los rincones de la provincia y la capital.