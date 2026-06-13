A. B.

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Escucha, planificación y soluciones: pilares de la política de Javier Faúndez al frente de la Diputación de Zamora

"Hemos hecho la mayor inversión de la historia de Zamora en nuestros pueblos". El presidente de la Diputación de Zamor, Javier Faúndezha aprovechado la celebración del Día de la Provincia para realizar un balance de su mandato, consciente de que es en su última participación en el Día de la Provincia antes de las elecciones municipales del próximo año que obligarán a posponer la cita festiva al otoño en 2027.