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VÍDEO | Lo que opina Guarido sobre el discurso del Papa en el Congreso: "Craso error"

Francisco Guarido, ha criticado la intervención del Papa en el Congreso de los Diputados, al considerar “improcedente” que trasladara un discurso basado en la moral católica a una institución de representación política. Así lo expresó en una publicación en redes sociales, donde cuestionó tanto el contenido de la intervención como la decisión de invitar al Pontífice a la Cámara.

Para Guarido, el mensaje del Papa no contribuyó a reducir la polarización política, sino que tuvo el efecto contrario. Según argumenta, llevar un discurso religioso al Congreso provoca que cada partido destaque únicamente aquellos aspectos que encajan con sus posiciones ideológicas. En este sentido, señala que PP y Vox pusieron el foco en cuestiones como el aborto y la eutanasia, mientras que PSOE y Sumar se centraron en las referencias a la inmigración.

El regidor zamorano considera que existe una diferencia clara entre la moral religiosa, vinculada a una confesión concreta, y la ética política, propia de las instituciones civiles. Por ello, entiende que permitir este tipo de intervenciones en el Congreso supone mezclar ámbitos que deberían permanecer separados.

Guarido también rechaza el argumento de quienes justifican la presencia del Papa por ser jefe de Estado del Vaticano. A su juicio, esa condición no elimina el carácter religioso de su figura ni de su mensaje. Además, sostiene que aceptar este tipo de situaciones mientras se critican prácticas similares en otros países evidencia una cierta contradicción

En su valoración, el alcalde apunta además a una “utilización mutua de intereses” entre el Gobierno y el Vaticano. Aunque reconoce que una visita papal puede resultar positiva para los creyentes y generar actividad económica vinculada al turismo, defiende que las instituciones políticas y religiosas deben limitarse a sus respectivos ámbitos de actuación.