Oliva Conde

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VÍDEO | "La música en el Barroco" suena en la Biblioteca de la mano de la Banda de Música de Zamora

La Biblioteca Pública de Zamora volvía a sonar a Barroco de la mano de los alumnos de la Banda de Música y de su profesor, Juan Alonso Villaroya, que tenía claro que el aprendizaje que los pequeños músicos habían adquirido en los últimos meses no se podía quedar en el aula.

En el concierto no solo sonaron temas de compositores como Bach, con cuya Suite para Orquesta comenzó la velada, también se explicaron conceptos relacionados con la musicología barroca, como las diferencias entre el traverso barroco y la flauta travesera actual o los arreglos que se han hecho a las piezas que se tocaron a lo largo de la historia.

Además de escuchar tocar a los benjamines, los asistentes también pudieron disfrutar de la interpretación de Juan Alonso, que además de enseñar a los aprendices había realizado los arreglos de las piezas.