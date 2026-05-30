Zamora se viste de "Moda Re"
Cáritas Diocesana de Zamora y el Ayuntamiento de Zamora organizan el Día de la Moda Re este sábado en la Plaza Mayor. Se trata de una jornada para dar a conocer este proyecto de generación de empleo inclusivo para personas en riesgo o situación de exclusión social promovido por Cáritas, cuya labor se centra en dar una segunda vida a la ropa de segunda mano. Podrás visitarlo de 11 a 19 horas.
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