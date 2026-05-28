Pregón inaugural a cargo del hijo de Rufi Velázquez en la Feria del Libro de Zamora 2026

Guillermo Aladro, arropado por su padre Javier y su hermano Miguel, ha pronunciado el pregón inaugural de la Feria del Libro de Zamora, dedicada este año a su madre Rufi Velázquez, alma mater de las bibliotecas municipales de Zamora durante 35 años.

Rufi se dedicó en cuerpo y alma a desarrollar una cultura en Zamora “que sirviera para vivir mejor, para pensar mejor y, sobre todo, para conectar mejor con uno mismo y con los demás. Consideraba también que los libros son un gran instrumento para que las personas alcanzaran su independencia, especialmente las mujeres, a las que siempre animaba”, expresó su hijo.