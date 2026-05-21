A. O.

El Castillo, San Bernarbé o San Martín: las zonas de Zamora "condenadas" al olvido, según denuncia Vox

El Castillo de Zamora, la parte trasera de la Catedral, el jardín de la plaza de San Bernarbé o el parque de San Martín. Son algunas de las zonas de Zamora que han salido a relucir este miércoles en la comisión de Obras del Ayuntamiento de Zamora. Ha sido el grupo municipal de Vox el que ha expuesto la ristra de quejas, centradas en el "deterioro del patrimonio y la falta de mantenimiento en espacios públicos", por lo que exigen "actuaciones urgentes y una mejor gestión municipal".