VÍDEO | Así se han colocado las anillas de seguimiento y el marcaje GPS a los pollos de halcón peregrino de Zamora

La Junta de Castilla y León ha llevado a cabo el anillamiento y marcaje con dispositivo GPS de los pollos de halcón peregrino nacidos en la caja nido ubicada en el edificio de ‘Servicios múltiples’ de la Junta en Zamora, junto al parque de León Felipe. La actuación se enmarca en el Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad de Castilla y León de la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.