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Así se ha vivido la manifestación del día del trabajador

Así se ha vivido la manifestación del día del trabajador

Alberto Ferreras

Así se ha vivido la manifestación del día del trabajador

Alberto Ferreras

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Unas 600 personas han participado en un afectiva manifestación del 1 de mayo que ha partido de la plaza de la Marina para llegar a la plaza Mayor. Como curiosidad, este año la manifestación del Día del Trabajo se ha iniciado en recorrido de ida y vuelta por Alfonso IX hasta la plaza de Alemania, llegándose a juntar cabecera y cola en esa céntrica avenida. La amenaza de los derechos laborales en el nuevo contexto sociopolítico nacional e internacional ha centrado este año las reivindicaciones de una movilización en la que la batucada puso el ritmo y el ambiente más festivo.

La movilización ha reivindicado salarios dignos, derechos sociales y acceso a la vivienda como ejes de la lista de demandas.

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