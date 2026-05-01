Alberto Ferreras

Así se ha vivido la manifestación del día del trabajador

Unas 600 personas han participado en un afectiva manifestación del 1 de mayo que ha partido de la plaza de la Marina para llegar a la plaza Mayor. Como curiosidad, este año la manifestación del Día del Trabajo se ha iniciado en recorrido de ida y vuelta por Alfonso IX hasta la plaza de Alemania, llegándose a juntar cabecera y cola en esa céntrica avenida. La amenaza de los derechos laborales en el nuevo contexto sociopolítico nacional e internacional ha centrado este año las reivindicaciones de una movilización en la que la batucada puso el ritmo y el ambiente más festivo.

La movilización ha reivindicado salarios dignos, derechos sociales y acceso a la vivienda como ejes de la lista de demandas.